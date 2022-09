US Open: Ο Χατσάνοφ απέκλεισε τον Κύργιο

Ο Κάρεν Χατσάνοφ επιβλήθηκε με 7-5, 4-6, 7-5, 6-7(3), 6-4 του Νικ Κύργιου και προκρίθηκε στην τετράδα του US Open. Ο 26χρονος Ρώσος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του σε ημιτελικά ενός Grand Slam.

Ο αγώνας είχε πολλές ανατροπές. Ο φιναλίστ του US Open βρέθηκε πίσω στο σκορ δύο φορές αλλά οδήγησε τον αγώνα σε πέμπτο σετ. Εκεί, ο Χατσάνοφ έκανε ένα γρήγορο μπρέικ και κατάφερε να παραμείνει ψύχραιμος μέχρι το τέλος.

Ο Κύργιος ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος μετά το τέλος του αγώνα. Ο 27χρονος τενίστας έσπασε δύο ρακέτες από τα νεύρα του.

Nick Kyrgios not happy after the loss 😳 pic.twitter.com/p3hwU0fVVE

Ο Κάρεν Χατσάνοφ θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον Κάσπερ Ρουντ. Ο 23χρονος Νορβηγός επιβλήθηκε με 6-1, 6-4, 7-6(4) σε 2 ώρες και 36 λεπτά του Ματέο Μπερετίνι και προκρίθηκε στην τετράδα του αμερικανικού major για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο Ρουντ θα αγωνιστεί για δεύτερη φορά στην τετράδα ενός Grand Slam, αφού είχε θυμίζουμε ότι είχε φτάσει μέχρι τον τελικό του φετινού Roland Garros. Ο Νορβηγός παραμένει στο κυνήγι της κορυφής της παγκόσμιας κατάταξης.

Με τον Ναδάλ να έχει αποκλειστεί, η μόνη απειλή για τον 23χρονος τενίστα είναι ο Κάρλος Αλκαράθ. Αν οι δύο τενίστες περάσουν στον τελικό, δεν θα μονομαχήσουν μόνο για τον τίτλο αλλά και το Νο.1 του κόσμου.

He completes it in three!@CasperRuud98 is impressive in his first #USOpen quarterfinal. pic.twitter.com/hENtZXSgcV

— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2022