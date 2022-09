Ολυμπιακός: Χωρίς Εμβιλά απέναντι στη Ναντ

Χωρίς τον Γιαν Εμβιλά θα ταξιδέψει στη Γαλλία ο Ολυμπιακός για τον αγώνα με τη Ναντ (8/9, 22:00) στο πλαίσιο της πρεμιέρας των ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ. Ο Γάλλος μέσος ταλαιπωρείται από ίωση και έμεινε εκτός αποστολής.

Πιθανότερος αντικαταστάτης του στην ενδεκάδα των πρωταθλητών θα είναι ο Πιέρ Κουντέ. Από εκεί και πέρα εκτός των επιλογών του Κάρλος Κορμπεράν είναι ο Βρσάλικο αλλά και ο Μαρσέλο, που ξεκίνησε προπονήσεις πριν λίγα 24ωρα.

Από εκεί και πέρα, στον αγώνα της Γαλλίας δεν θα αγωνιστική ο Ουσεϊνού Μπα, που είναι τιμωρημένος. Ο Αμπουμπακάρ Καμαρά επιστρέφει σε αποστολή μετά από 1,5 μήνα.

Οι επιλογές του Κάρλος Κορμπεράν: Ανδρούτσος, Άβιλα, Μπουχαλάκης, Μπόουλερ, Σισέ, Ελ Αραμπί, Ίνμπομ Χουάνγκ, Αμπουμπακάρ Καμαρά, Κούντε, Μανωλάς, Μασούρας, Ντόι, Ρέαμπτσιουκ, Παπαδούδης, Μπιέλ, Ρέτσος, Ροντρίγκες, Παπασταθόπουλος, Τζολάκης, Ουί Τζο Χουάνγκ, Βατσλίκ, Βαλμπουενά, Βρουσάι.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τη Ναντ. / The squad players selected ahead of the match against @FCNantes. 🔴⚪️⚽#Olympiacos #UEL #FCNOLY #Football #FootballGame #SquadList @EuropaLeague pic.twitter.com/mv6HuEB8mh

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) September 7, 2022