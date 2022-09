US Open: Μεγάλη πρόκριση για τον Αλκαράθ

Ο Κάρλος Αλκαράθ επιβλήθηκε με 6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5, 6-3 του Γιάνικ Σίνερ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του US Open για πρώτη φορά στην καριέρα του. Ο 19χρονος Ισπανός έγινε ο νεαρότερος ημιφιναλίστ σε σλαμ μετά τον Ράφα Ναδάλ το 2005 στο Roland Garros και ο νεαρότερος ημιφιναλίστ στη Νέα Υόρκη μετά τον Πιτ Σάμπρας το 1990.

Ο αγώνας κράτησε 5 ώρες και 15 λεπτά και ολοκληρώθηκε στις 3 παρά 10 τα ξημερώματα τοπική ώρα. Οι δύο τενίστες τα έδωσαν όλα σε μία αναμέτρηση από το… μέλλον του αθλήματος αφού αμφότεροι αναμένεται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια.

Ο αγώνας κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Στο πέμπτο και κρίσιμο σετ, ο Σίνερ έκανε πρώτος μπρέικ στο πέμπτο γκέιμ αλλά ο Ισπανός απάντησε αμέσως. Τελικά, ο Αλκαράθ πέτυχε το πιο καθοριστικό μπρέικ του αγώνα, προηγήθηκε με 5-3 και έκλεισε την αναμέτρηση στο σερβίς του.

Ο 19χρονος Ισπανός είναι στο κόλπο και για την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. Ο Ρουντ, που αγωνίζεται στον άλλον ημιτελικό είναι ο μεγάλος του αντίπαλος για το Νο.1.

Ο Αλκαράθ θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον Φράνσις Τιάφοου. Ο Αμερικανός, αφού απέκλεισε τον Ράφα Ναδάλ, επιβλήθηκε με 7-6(3), 7-6(0), 6-4 του Αντρέι Ρούμπλεφ και προκρίθηκε στην τετράδα ενός Grand Slam για πρώτη φορά στην καριέρα του.

