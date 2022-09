Τσέλσι: Ο Πότερ πιθανότερος αντικαταστάτης του Τόμας Τούχελ

Ο Γκράχαμ Πότερ είναι ο εκλεκτός της διοίκησης της Τσέλσι για την αντικατάσταση του Τόμας Τούχελ. Ο 47χρονος προπονητής βρίσκεται στον πάγκο της Μπράιτον από τον Μάιο του 2019.

Τη φετινή σεζόν η αγγλική ομάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με τέσσερις νίκες σε έξι αγώνες. Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, ο Πότερ έλαβε άδεια από την ομάδα του προκειμένου να συζητήσει με τους Λονδρέζους.

Οι δύο πλευρές, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχουν δώσει τα χέρια. Μάλιστα, η Μπράιτον θα εισπράξει 16 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στη ρήτρα που προβλεπόταν στο συμβόλαιό της με τον Αγγλο τεχνικό.

Σημειώνεται ότι η Τσέλσι ανακοίνωσε την απόλυση του Τόμας Τούχελ το πρωί της Τετάρτης. Ο Γερμανός προπονητής «πλήρωσε» την ήττα από τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ στην πρεμιέρα των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ αλλά και τη μέτρια εκκίνηση στο πρωτάθλημα της Premier League.

Ο Γερμανός προπονητής ανέλαβε την Τσέλσι τον Ιανουάριο του 2021 αντικαθιστώντας τον Φρανκ Λάμπαρντ. Με εκείνον στον πάγκο οι Λονδρέζοι κατέκτησαν το Τσάμπιονς Λιγκ, το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Graham Potter has agreed in principle to become Chelsea’s new manager after the shock sacking of Thomas Tuchel, according to widespread reports. #AFPSports https://t.co/NA6ITDG6jz

— AFP News Agency (@AFP) September 8, 2022