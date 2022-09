Τσέλσι: Ανακοίνωσε την πρόσληψη του Γκράχαμ Πότερ

Ο Γκράχαμ Πότερ είναι ο αντικαταστάτης του Τόμας Τούχελ στον πάγκο της Τσέλσι. Οι Λονδρέζοι ανακοίνωσαν την πρόσληψη του 47χρονου προπονητή.

Ο πρώην, πλέον, προπονητής της Μπράιτον υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών. Ο 47χρονος προπονητής βρίσκεται στον πάγκο της Μπράιτον από τον Μάιο του 2019.

Τη φετινή σεζόν η αγγλική ομάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με τέσσερις νίκες σε έξι αγώνες.

«Είμαι απίστευτα περήφανος και ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στην Τσέλσι, έναν φανταστικό σύλλογο», ήταν τα πρώτα λόγια του Πότερ. «Είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεργαστώ με τους νέους ιδιοκτήτες της ομάδας και ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους παίκτες και να παρουσιάσουμε μία ομάδα που θα κάνει περήφανους τους οπαδούς μας», συμπλήρωσε ο Άγγλος προπονητής.

«Θέλω να ευχαριστήσω την Μπράιτον, τον Τόνι Μπλουμ, τους παίκτες αλλά και τους οπαδούς της ομάδας για την υποστήριξή τους αυτά τα χρόνια», κατέληξε ο Πότερ.

Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach! 🤝

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 8, 2022