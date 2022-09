Αναβλήθηκε η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Premier League

Η Premier League ανακοίνωσε την αναβολή της αγωνιστικής δραστηριότητας μετά τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Η Βασίλισσα έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Πέμπτης σε ηλικία 96 ετών. Νωρίτερα, το παλάτι είχε ενημερώσει για την επιδείνωση της υγείας της.

Η βρετανική κυβέρνηση είχε αφήσει στην ευχέρεια της λίγκας το αν θα διεξαχθούν οι αγώνες. Η λίγκα αποφάσισε να αναβάλει όλα τα παιχνίδια της αγωνιστικής.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.

— Premier League (@premierleague) September 9, 2022