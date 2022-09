Αναβλήθηκε το Άρσεναλ – Αϊντχόφεν για το Europa League

Η UEFA ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα της Άρσεναλ με την Αϊντχόφεν για το Europa League. Οι δύο ομάδες συμμετέχουν στον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης.

Όπως ανακοίνωσε η UEFA, ο αγώνας δεν θα γίνει στις 15 Σεπτεμβρίου καθώς η αστυνομία δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της εν λόγω συνάντησης, εξαιτίας θεμάτων που σχετίζονται με το εθνικό πένθος για το θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β. Η μονάρχης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών.

Η Αρσέναλ ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση επικρατώντας με 2-1 της Ζυρίχης εκτός έδρας. Η ολλανδική ομάδα είχε αναδειχθεί ισόπαλη (1-1) με την Μπόντο/Γκλιμτ.

This Thursday’s #UEL match between Arsenal and PSV has been postponed. A new date for the fixture will be communicated in due course.

