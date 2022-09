Γιουρόπα Λιγκ: Στις 20 Οκτωβρίου το Άρσεναλ – Αϊντχόφεν

Στις 20 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Άρσεναλ με την Αϊντχόφεν για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Γιουρόπα Λιγκ. Η αναμέτρηση επρόκειτο να διεξαχθεί στις 15 Σεπτεμβρίου αλλά αναβλήθηκε.

Όπως ενημέρωσε η αστυνομία δεν διέθετε το απαραίτητο προσωπικό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της εν λόγω συνάντησης, εξαιτίας θεμάτων που σχετίζονται με το εθνικό πένθος για το θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’. Η μονάρχης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών.

Ο αγώνας ορίστηκε σε νέα ημερομηνία από την UEFA. Το ντέρμπι της Μάντσεστερ Σίτι με την Άρσεναλ για την Premier League, που ήταν προγραμματισμένο για τις 19 Οκτωβρίου, αναβλήθηκε.

The #UEL match between Arsenal and PSV will now be played on Thursday 20 October at 19:00 CEST (18:00 local time).

UEFA would like to thank the Premier League and the clubs concerned for their flexibility and cooperation.

— UEFA (@UEFA) September 14, 2022