Λιονέλ Μέσι: Σκόραρε για 18η σεζόν στο Τσάμπιονς Λιγκ

Ο Λιονέλ Μέσι δεν σταματά να βάζει γκολ και να κατακτά κορυφές. Ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής ήταν από τους κορυφαίους στη νίκη της Παρί (3-1) επί της Μακάμπι Χάιφα στο Ισραήλ για τη δεύτερη αγωνιστική του Τσάμπιονς Λιγκ.

O 35χρονος παίκτης ισοφάρισε σε 1-1 στο 37ο λεπτό και στο 69′ έβγαλε ασίστ στον Νεϊμάρ για το 2-1 της γαλλικής ομάδας. Με το γκολ που πέτυχε ο Μέσι σκόραρε για 18η σεζόν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που πετυχαίνει κάνει τέτοιο. Ο Μέσι έφτασε τα 126 τέρματα συνολικά και εξακολουθεί να βρίσκεται στο κυνήγι του Κριστιάνο Ρονάλντο που είναι στην κορυφή των σκόρερ.

Παράλληλα, ο Λιονέλ Μέσι σκόραρε εναντίον 39 διαφορετικών ομάδων, περισσότερες από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι στη δεύτερη θέση έχοντας σημειώσει γκολ απέναντι σε 38 διαφορετικές ομάδες.

RECORD: Messi has now scored against 39 different teams in this competition 🔝#UCL pic.twitter.com/CRgYdyUE8J

