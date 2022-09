Ολυμπιακός: Καταδικάζει την επίθεση σε Νοτιοκορεάτη έξω από το γήπεδο

Με ανακοίνωσή του ο Ολυμπιακός καταδίκασε την επίθεση σε Νοτιοκορεάτη youtuber, τη στιγμή που μετέβαινε στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» για την αναμέτρηση με τη Φράιμπουργκ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Europa League.

Ο σύλλογος έκανε γνωστό ότι προσφέρει εισιτήριο διαρκείας στο θύμα, ενώ του προσέφερε εγγραφή στα μητρώα της ομάδας ως μέλος.

Σημειώνεται ότι το βίντεο της επίθεσης έκανε τον γύρο του διαδικτύου το βράδυ της Πέμπτης. Το θύμα έκανε live μετάδοση έξω από το γήπεδο όταν μία ομάδα νεαρών του επιτέθηκε και ένας από αυτούς του απέσπασε το κινητό του τηλέφωνο.

Bunch of Hooligans just assaulted a Korean youtuber outside the Karaiskakis right before the Freiburg match. Please address this @olympiacosfc #OLYSCF

