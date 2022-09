Ταξιάρχης Φούντας: Κατηγορείται για ρατσιστική επίθεση

Η διοργανώτρια αρχή του MLS ξεκίνησε έρευνα για τον Ταξιάρχη Φούντα. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής κατηγορείται για ρατσιστική επίθεση σε αντίπαλό του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της DC United με την Inter Miami.

Στο 62ο λεπτό του αγώνα, ο 27χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ φέρεται να αποκάλεσε «Νέγρο» τον Τζαμαϊκανό Νταμιάν Λόου. Ο 29χρονος αμυντικός της Inter Miami φώναξε στον Έλληνα ποδοσφαιριστή μετά τη χρήση της συγκεκριμένης λέξης με τον διαιτητή να παρεμβαίνει.

Ο Ταξιάρχης Φούντας αντικαταστάθηκε αμέσως από τον προπονητή του. «Υπήρξε μια καταγγελία, η οποία είμαι βέβαιος ότι θα διερευνηθεί. Δεν μπορώ να πω πολλά περισσότερα», σημείωσε ο Γουέιν Ρούνεϊ.

«Η ομάδα έχει λάβει γνώση των ισχυρισμών που αφορούν έναν παίκτη κατά τη διάρκεια του αγώνα εναντίον της Inter Miami. Ο σύλλογος θα συνεργαστεί στενά με το MLS και την αντίπαλη ομάδα για να ερευνήσει το περιστατικό», σημείωσε εκπρόσωπος της DC United.

MLS are investigating claims D.C United forward Taxi Fountas aimed a racial slur at Inter Miami defender Damion Lowe during their match on Sunday. pic.twitter.com/XOeadDkvf6

— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 19, 2022