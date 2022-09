Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο πιο επιδραστικός ποδοσφαιριστής στο instagram

Ο Κριστιάνο Κριστιάνο είναι στην κορυφή της λίστας με τους πιο επιδραστικούς ποδοσφαιριστές που θα λάβουν μέρος στο παγκόσμιο κύπελλο. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η εταιρεία Nielsen Gracenote, αύξησε τους ακολούθους του στο instagram κατά 48% τον προηγούμενο χρόνο.

Κάθε αναρτησή του κοστολογείται περίπου 3,5 εκατομμύρια λίρες. Ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ακολουθείται από 480 εκατομμύρια χρήστες στο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο.

Στη δεύτερη θέση είναι ο Λιονέλ Μέσι που αύξησε τους ακολούθους του κατά 38% και αριθμεί πλέον 360 εκατομμύρια. Κάθε ανάρτηση του Αργεντινού κοστολογείται 2,6 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Βινίσιους, ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, αύξησε τους ακολούθους του κατά 90% τον τελευταίο χρόνο. Ο Βραζιλιάνος έχει ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του ενώ ήταν εκείνος που σκόραρε στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ την περσινή σεζόν κόντρα στη Λίβερπουλ.

Cristiano Ronaldo is the most influential footballer on Instagram due to play at the 2022 World Cup.

