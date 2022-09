Ρότζερ Φέντερερ: Θα αγωνιστεί μόνο στο διπλό στο Laver Cup

Έτοιμος για τον τελευταίο αγώνα της καριέρας του είναι ο Ρότζερ Φέντερερ. Ο Ελβετός θρύλος ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι το Laver Cup στο Λονδίνο θα είναι το τελευταίο τουρνουά που θα λάβει μέρος στην επαγγελματική του καριέρα.

Ο 41χρόνος τενίστας μίλησε σε ΜΜΕ της πατρίδας του και τόνισε ότι δεν θα αγωνιστεί στο μονό. Στόχος του είναι να παίξει σε αγώνα διπλού σε «αξιοπρεπές επίπεδο».

Roger Federer told the Swiss Press, that his goal is to play Doubles on Friday on an «acceptable level». He won’t play Singles. Friday will be his final match as a professional. #Federer #LaverCup https://t.co/tqCfmLZDFR

— Simon Häring (@_shaering) September 20, 2022