ΝΒΑ: Μία σεζόν εκτός πάγκου των Σέλτικς ο Ίμε Ουντόκα

Οι Μπόστον Σέλτικς τιμώρησαν με αποκλεισμό μίας σεζόν τον προπονητή της ομάδας, Ίμε Ουντόκα. Ο 45χρονος προπονητής παραβίασε εσωτερικό κανονισμό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στις ΗΠΑ, ο τεχνικός της ομάδας της Βοστώνης είχε σχέση με μέλον του επιτελείου του συλλόγου. Ο ίδιος απολογήθηκε ωστόσο δεν παραιτήθηκε, παρά το γεγονός ότι η θέση του δεν είναι δεδομένη μετά το τέλος της τιμωρίας του.

Ο βοηθός του, Τζο Ματζούλα, αναλαμβάνει καθήκοντα πρώτου προπονητή.

«Θα ήθελα να απολογηθώ στους παίκτες, τους οπαδούς και σε ολόκληρο τον οργανισμό των Σέλτικς, αλλά και στην οικογένειά μου επειδή τους απογοήτευσα. Ζητάω συγνώμη που έφερα σε αυτή τη δύσκολη θέση την ομάδα και αποδέχομαι την απόφαση που πάρθηκε. Από σεβασμό σε όσους εμπλέκονται, δεν θα κάνω παραπάνω σχόλια», ανέφερε στην δήλωσή του ο 45χρονος προπονητής.

The Celtics have suspended Ime Udoka for the entire 2022-23 NBA season pic.twitter.com/heZMC4dHjq

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 23, 2022