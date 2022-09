Γιάννης Αντετοκούνμπο: Κορυφαίος παίκτης στο NBA σύμφωνα με το ESPN

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο κορυφαίος παίκτης του NBA σύμφωνα με το ESPN. Το γνωστό αμερικανικό δίκτυο δημοσιοποίησε τους κορυφαίους πέντε παίκτες της σχετικής λίστας για τη σεζόν 2022-2023, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να είναι στην πρώτη θέση.

«Κανείς παίκτης στο NBA δεν μπορεί να αντιγράψει τον αντίκτυπο που έχει και στις δύο πλευρές του παρκέ. Στα 28 χρόνια του μπορεί να κατακτήσει έναν τρίτο τίτλο ΜVP στο ΝΒΑ; Οι Μπακς θα είναι ανάμεσα στα φαβορί για να κατακτήσουν ένα ακόμη πρωτάθλημα ΝΒΑ, αλλά μπορεί ο Αντετοκούνμπο να εξασφαλίσει έναν ακόμη τίτλο MVP των τελικών; Οι προσδοκίες είναι υψηλές κάθε σεζόν, αλλά ο Αντετοκούνμπο, συνήθως βρίσκει έναν τρόπο να τις ξεπεράσει!», αναφέρεται στο ESPN.

Την περσινή σεζόν ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς ήταν στη δεύτερη θέση. Φέτος, πίσω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι ο Νίκολα Γιόκιτς, δύο διαδοχικές χρονιές MVP του NBA. Στην τρίτη θέση είναι ο Λούκα Ντόντσιτς των Ντάλας Μάβερικς.

Introducing the NBArank top 5️⃣

More from our experts: https://t.co/bdHb6B6BFe pic.twitter.com/qrp0krZrKx

— ESPN (@espn) September 23, 2022