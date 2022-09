Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Τρομερή εμπειρία να εκπροσωπώ τη χώρα μου»

Για την εμπειρία του στο Ευρωμπάσκετ αλλά και την φετινή σεζόν στο NBA μίλησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο σούπερ σταρ της Εθνικής αλλά και των Μιλγουόκι Μπακς στο πλαίσιο της media day των «ελαφιών» τοποθετήθηκε για όλους και για όλα.

«Χρειάζεται ένα διάλειμμα όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχολογικά. Θες να περάσεις λίγο χρόνο εκτός παρκέ, να είσαι με την οικογένειά σου, να κάνεις αυτά που σου αρέσουν, να κάτσεις στον καναπέ και να φας… πατατάκια. Το χρειάζεσαι για να έχεις μια καλή σεζόν», είπε αρχικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο 27χρονος παίκτης σημείωσε για τη «γαλανόλευκη» και την στήριξη του κόσμου το φετινό καλοκαίρι. «Φυσικά ήταν τρομερή εμπειρία να εκπροσωπώ την χώρα μου. Το διασκέδασα. Ήταν η πρώτη φορά που ήρθε τόσος κόσμος, ανταποκρίθηκε. Ο κόσμος είχε ελπίδα. Το μπάσκετ επέστρεψε στην Ελλάδα. Παρότι μείναμε ένα ματς μακριά από τα μετάλλια. Ο κόσμος μας ακολουθούσε στο δρόμο, ζητωκραύγαζαν για εμάς και τη σημαία. Έβλεπαν τα ματς εκατομμύρια άνθρωποι και αυτό είναι τέλειο. Είμαι λίγο κουρασμένος σωματικά και πνευματικά αλλά είμαι ενθουσιασμένος για τη νέα σεζόν», τόνισε ο δύο φορές MVP της κανονικής περιόδου του NBA.

Ο «Greek Freak δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στη σεζόν που ξεκινάει σε λίγες μέρες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. «Αν πιστεύω ότι είμαι από τους καλύτερους παίκτες της λίγκας και ο τρόπος που αγωνίζομαι για την ομάδα μου είναι αποδοτικός; Ναι! Έχω ωριμάσει αρκετά για να το καταλάβω. Αλλά δεν θεωρώ πως είμαι ο κορυφαίος. Ο κορυφαίος είναι αυτός που μένει όρθιος ως το τέλος. Είναι αυτός που πάει την ομάδα του στο τέλος, στον τελικό και βοηθάει να πάρει η ομάδα του νίκες. Όταν κερδίσαμε το πρωτάθλημα ίσως το σκέφτηκα το βράδυ στο κρεβάτι μου, αλλά τώρα όχι, δεν το σκέφτομαι. Κατά τη γνώμη μου, με τον τρόπο που το βλέπω, ο νικητής είναι ο καλύτερος. Ακόμα και στο πινγκ πονγκ και να παίζω με τα αδέλφια μου… Μπορεί ο Κώστας να έπαιξε καλά αλλά να κέρδισα εγώ. Για τώρα ο Κάρι είναι ο καλύτερος μέχρι να βρεθεί ένας άλλος».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε και για τον μεγάλο στόχο που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. «Προσπαθώ πάντα να φέρω στο maximum τις πιθανότητές μου. Θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο που είμαι σε αυτή την πόλη και δεν θα πάρω τίποτα ως δεδομένο. Ήταν ωραίο το αίσθημα της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Ζήλεψα λίγο με το Γκόλντεν Στέιτ και με την παρέλαση που έκαναν… Ξέρεις αυτό το συναίσθημα τώρα… Ελπίζω ο Θεός να μας ευλογήσει να πάρουμε και άλλον τίτλο. Εάν όχι, είναι η θέλησή Του, όμως εγώ θα προσπαθώ να κάνω πάντα το καλύτερο δυνατό, να δουλεύω με το σώμα μου, να δουλεύω με τους συμπαίκτες μου, να προσπαθώ να κερδίζω παιχνίδια, να παίζω μπάσκετ και αυτό είναι που έχει περισσότερη σημασία από όλα», είπε ο Έλληνας σούπερ σταρ.

Giannis on his experience representing Greece in Eurobasket. 🇬🇷 pic.twitter.com/qaaW7W9RYo

— NBA (@NBA) September 25, 2022