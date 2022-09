Formula 1: Συνεχίζει στην Alfa Romeo ο Ζου

Ο Γκουανγιού Ζου θα παραμείνει στο δυναμικό της Alfa Romeo και την επόμενη σεζόν της Formula 1. Η ιταλική ομάδα ανανέωσε το συμβόλαιο του Κινέζου πιλότου.

Ο 23χρονος πιλότος έκανε φέτος το ντεμπούτο του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο Ζου θα βρίσκεται στην ομάδα μαζί με τον Βάλτερι Μπότας.

«Ανυπομονώ να συνεχίζω να συνεργάζομαι με τον Ζου», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Alfa Romeo, Φρεντ Βασέρ εν όψει του Γκραν Πρι της Σιγκαπούρης.

«Από την πρώτη μέρα με την ομάδα, στο τεστ του Άμπου Ντάμπι πέρυσι, με εντυπωσίασε με την προσέγγισή του στη δουλειά και αυτό είναι πάντα ένα πολύ θετικό χαρακτηριστικό. Ξέραμε ότι ήταν γρήγορος, αλλά ο τρόπος που προσαρμόστηκε στη Formula 1 σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ήταν μια από τις καλύτερες εκπλήξεις της σεζόν. Είναι ένας πολύ καλός τύπος. Σε όλους στην ομάδα αρέσει τόσο η προσωπικότητα όσο και η συμπεριφορά του.

Είχε την ταπεινότητα να κάνει ερωτήσεις και να μάθει, από τους μηχανικούς καθώς και από τον Βάλτερι, και την ευφυΐα να εφαρμόσει όλες τις πληροφορίες που πήρε για να βελτιωθεί από αγώνα με αγώνα. Θα έχει αυτή την εμπειρία για να αξιοποιήσει την επόμενη σεζόν και είμαι σίγουρος ότι θα κάνει ένα ακόμη βήμα μπροστά καθώς συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε την ομάδα μας», συμπλήρωσε ο Γάλλος.

«Είμαι χαρούμενος και ευγνώμων στην Alfa Romeo για την ευκαιρία να είμαι μέλος της ομάδας για άλλη μια σεζόν», σχολίασε από την πλευρά του ο Ζου.

Alfa Romeo F1 Team ORLEN and Zhou Guanyu: the journey continues! The Shanghai tiger keeps on roaring…#KeepMakingHistory #TeamZHOU pic.twitter.com/7rlOLnt4d9

