UEFA: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας στην Ινδονησία

Η UEFA ανακοίνωσε ότι πριν την έναρξη των αγώνων των ευρωπαϊκών κυπέλλων θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη όσων βρήκαν τραγικό θάνατο μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα στην Ινδονησία. Το βράδυ του Σαββάτου 131 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο στάδιο Καντζουρουχάν της πόλης Μαλάνγκ, στα ανατολικά της νήσου Ιάβα, σε εκτεταμένα επεισόδια που έλαβαν χώρα μετά την εντός έδρας ήττα της Αρέμα με 3-2 από την Περσεμπάγια Σουραμπάγια.

«Η UEFA ανακοίνωσε σήμερα ότι θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν από την έναρξη των αγώνων στη μνήμη των θυμάτων των τραγικών γεγονότων στο στάδιο Καντζουρουχάν στην Ινδονησία» αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η UEFA.

«Θα τηρηθεί σε όλους τους αγώνες της UEFA αυτή την εβδομάδα (Champions League, Europa League, Europa Conference League και play offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών)», συμπληρώνει η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου.

A moment of silence will be held prior to kick-off at all UEFA matches this week, in memory of the victims of the tragic events at Kanjuruhan Stadium in Indonesia.

