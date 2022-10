Συμφωνία Ατλέτικο – Μπαρτσελόνα για τον Γκριεζμάν

Η Μπαρτσελόνα και η Ατλέτικο Μαδρίτης έδωσαν τα χέρια για τον Αντουάν Γκριεζμάν. Ο Ματέου Αλεμάνι, αθλητικός διευθυντής των Καταλανών ανακοίνωσε την οριστικά συμφωνία των δύο πλευρών.

Ο Γάλλος αγωνίζεται στην ομάδα της Μαδρίτης εδώ και δύο χρόνια ως δανεικος. «Η υπόθεση Γκριεζμάν, ολοκληρώθηκε, με μια εξαιρετική οικονομική συμφωνία για εμάς. Ο Γκριεζμάν και ο Κουτίνιο φέρνουν στον σύλλογο, από 20-25 εκατομμύρια, ανάλογα με τα μπόνους. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξοικονόμηση μισθών», είπε ο Αλεμάνι.

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, πρόσθεσε: «Εάν επέστρεφε ο Γκριεζμάν, έπρεπε να πληρώσουμε 36 εκατομμύρια που αντιστοιχούν στον μισθό του. Θα ήταν μια τραγωδία». O 31χρονος ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από την Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι του 2019 έναντι 130 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Γκριεζμάν, αγωνίσθηκε 102 φορές με τη φανέλα των Καταλανών σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 35 γκολ και 17 ασίστ, κατακτώντας ένα Κύπελλο Ισπανίας. Τη φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί στην Ατλέτικο Μαδρίτης 11 φορές – οι περισσότερες ως αλλαγή – και έχει σημειώσει τρία γκολ και έχει «μοιράσει» δύο ασίστ σε πρωτάθλημα και Τσάμπιονς Λιγκ.

Barça president Laporta on Griezmann deal: “It’s done and it’s a good deal – we’ll receive €20m fixed and €4m in add ons, plus the difference if Atletico sell him for up to €40m”. 🇫🇷🤝 #FCB

“If Griezmann came back, we had to pay his €36m salary and it’d have been a drama”. pic.twitter.com/FBvznEjktI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2022