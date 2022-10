Έρλινγκ Χάαλαντ: Στα 200 εκατ. ευρώ η ρήτρα αποδέσμευσης

Στα ύψη είναι η ρήτρα αποδέσμευσης του Έρλινγκ Χάαλαντ από τη Μάντσεστερ Σίτι. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας «The Athletic», οι πρωταθλητές Αγγλίας όρισαν στα 200 εκατομμύρια ευρώ τη ρήτρα του Νορβηγού επιθετικού.

Η ρήτρα μπορεί να ενεργοποιηθεί από το 2024 και αφορά ομάδες εκτός Αγγλίας. Το γεγονός αυτό αρκεί για να πυροδοτήσει σενάρια σχετικά με το μέλλον του 21χρονου ποδοσφαιριστής που σπάει όλα τα κοντέρ τη φετινή σεζόν.

Το δημοσίευμα του «The Athletic» αναφέρει ότι το 2024 είναι πιθανό ο Χάαλαντ αποτελέσει «μήλον της Έριδος» για τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα. Τότε, ο Καρίμ Μπενζεμά θα είναι 37 ετών και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι θα έχει κλείσει τα 36 του χρόνια.

Θυμίζουμε ότι πριν λίγα 24ωρα, είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που υπάρχει στο συμβόλαιο του Χάαλαντ ειδική ρήτρα που αφορά τη μετακίνησή του στη Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι του 2024. «Δεν είναι αλήθεια. Δεν έχει ρήτρα αποδέσμευσης για τη Ρεάλ ή για οποιαδήποτε άλλη ομάδα», ανέφερε ο Πεπ Γκουαρδιόλα διαψεύδοντας αυτό το ενδεχόμενο.

🔵 Erling Haaland has a €200m release clause from the summer of 2024

🔵 Figure decreases as his five-year deal contract nears its end

🔵 Applies to clubs outside PL only

🔵 Buying club would need to pay agent fees + bonuses on top

📝 @polballus https://t.co/AEANUgARik

— The Athletic UK (@TheAthleticUK) October 11, 2022