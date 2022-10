FourFourTwo: Ο Λιονέλ Μέσι κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία

Ο Λιονέλ Μέσι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία σύμφωνα με το FourFourTwo. Το βρετανικό περιοδικό αποφάσισε να κάνει μία λίστα με τους 100 κορυφαίους όλων των εποχών.

Στο σχετικό δημοσίευμα επισημαίνεται ότι τέτοιες λίστες είναι «άνευ νοήματος» αφού θα μπορούσαν να μπουν διαφορετικοί κάθε φορά. Ωστόσο σημειώνεται ότι το περιοδικό επέλεξε αυτούς που «είχαν τη μεγαλύτερη επιρροή την εποχή που αγωνίστηκαν, αυτούς που έμειναν χαραγμένοι στη συλλογική μνήμη και που έφτασαν μακριά με το ταλέντο τους και τα κατορθώματά τους».

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι. Όπως εξηγεί το περιοδικό «Είναι άλλο πράγμα να φτάνεις στην κορυφή και εντελώς άλλο να παραμένεις εκεί. Μόνο με την εξέλιξη κατάφερε ο Μέσι να διατηρήσει το επίπεδό του. Ο ντριμπλέρ έχει γίνει ένας ώριμος πλέι μέικερ που τώρα αποφασίζει το παιχνίδι, ενώ συνεχίζει να αποδεικνύεται αποφασιστικός στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Ο Μέσι δεν είχε ποτέ καλύτερα ισορροπημένο παιχνίδι, ντρίμπλα και γκολ. Όπως είπε ο Χαβιέρ Μασεράνο, είναι τρεις παίκτες σε έναν».

Στη δεύτερη θέση είναι ο Ντιέγκο Μαραντόνα ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο συμπληρώνει την πρώτη τριάδα. Ο Πελέ είναι στην τέταρτη θέση με πέμπτο τον Ζινεντίν Ζιντάν.

Την κορυφαία δεκάδα βρίσκονται ακόμη οι Γιόζαν Κρόιφ, Τζορτζ Μπεστ, Φραντς Μπεκενμπάουερ, Φέρεντς Πούσκας και ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο.

The 1⃣0⃣0⃣ greatest players of all time. According to, well, us… 🌎👑https://t.co/RCE6n3sElf

— FourFourTwo (@FourFourTwo) October 11, 2022