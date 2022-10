Αλέξανδρος Νικολαΐδης: Τα συλλυπητήρια του αθλητικού κόσμου για την απώλεια του Ολυμπιονίκη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 42 ετών ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης, δύο φορές ασημένιος Ολυμπιονίκης του ταέ κβον ντό. Ο ίδιος ο Ολυμπιονίκης και αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ με ένα τελευταίο συγκλονιστικό μήνυμα αποκάλυψε τη «μάχη» που έδωσε με το καρκίνωμα NUT. Ζήτησε ακόμη τα δύο Ολυμπιακά μετάλλια που κατέκτησε να δημοπρατηθούν και τα έσοδα να δοθούν σε δομές για παιδιά.

H Eλληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με ανακοίνωση της εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για τον πρόωρο χαμό του Αλέξανδρου Νικολαΐδη.

«Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή είναι συγκλονισμένη από την τραγική είδηση του θανάτου του Ολυμπιονίκη Αλέξανδρου Νικολαϊδη σε ηλικία μόλις 42 ετών.

Ο πρωταθλητής του τάεκβοντο είχε δώσει πολλές μάχες στη ζωή του, από τις οποίες έβγαινε νικητής, αλλά αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε, σκορπίζοντας τη θλίψη στην ελληνική αθλητική και Ολυμπιακή οικογένεια.

Πέρα από τις εκπληκτικές αθλητικές του ικανότητες, ξεχώρισε με το χαρακτήρα και το ήθος του, με αποτέλεσμα ακόμα και οι αντίπαλοι του, να τον σέβονται απεριόριστα και να τον εκτιμούν. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για να τον τιμήσει, αποφάσισε να είναι Σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012, αλλά και πρώτος Λαμπαδηδρόμος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Πεκίνο 2008.

Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης γεννήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 1979. Είχε ύψος 2.01 μέτρα και από παιδί ασχολήθηκε με το τάεκβοντο, έχοντας τέσσερις παρουσίες σε Ολυμπιακούς Αγώνες (2000, 2004, 2008 και 2012) στην κατηγορία των +80 κιλών. Το 2004 και το 2008 αναδείχθηκε αργυρός Ολυμπιονίκης κάνοντας όλους τους Ελληνες υπερήφανους.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Σπύρος Καπράλος, ο Γενικός Γραμματέας Μανώλης Κολυμπάδης και όλα τα μέλη της Ολομέλειας, εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ο Αλέξανδρος ποτέ δεν θα ξεχαστεί!», αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΟΕ.

«Παγωμάρα και θλίψη… Είναι από τις στιγμές που τα λόγια είναι μάταια. Το πρωινό της 14ης Οκτωβρίου, μας έδωσε μια δυνατή γροθιά στο στομάχι. Δυνατή, όσο τα χτυπήματα που έδινε ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης, στους αγωνιστικούς χώρους του ταεκβοντό. Εδώ όπου άφησε το στίγμα του», ανεφέρει η ανακοίνωσεη της Ελληνικής ομοσπονδίας ταέ κβον ντό. «Ασημένιο Ολυμπιακό, δύο μάλιστα φορές, σε Αθήνα και Πεκίνο, αμέτρητες διακρίσεις και μετάλλια σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Δεν μπορούμε να πιστέψουμε όλα όσα μας μετέφερε η οικογένειά του σήμερα το πρωί. Ένας μαχητής του ταεκβοντό αλλά και της ζωής δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας. Αφήνει παρακαταθήκη τον εξαιρετικό του χαρακτήρα, την απίστευτη αγωνιστικότητα που έδειχνε στα τερέν αλλά και τα μηνύματα που έστειλε με την ανάρτησή που έγινε στον επίσημο λογαριασμό του στα social media, ο οποίος φανερώνει και μέρος της προσωπικότητας που είχε ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης.

Για όλους εμάς στην οικογένεια του ελληνικού Ολυμπιακού ταεκβοντό, η σημερινή μέρα, είναι μια μέρα μαύρη. Μια μέρα απερίγραπτης θλίψης.

Αλέξανδρε μας άφησες νωρίς. Έδωσες μια μάχη άνιση. Ξέρουμε ότι κι εκεί στάθηκες με το κεφάλι ψηλά. Μας άφησες νωρίς. Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη και νοσταλγία.

Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του. Ξέρουμε ότι όλοι, ήταν εκεί μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Μέχρι το «αντίο» για το μεγάλο ταξίδι.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Ο Αλέξανδρος ήταν ένας από τους σπουδαιότερους αθλητές του καιρού του», σημειώνει μεταξύ άλλων το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδία ταέ κβον ντό.

«Η Ελλάδα θρηνεί για έναν Άνθρωπο που πρόσφερε έως και την τελευταία στιγμή, έναν γεννημένο νικητή που χάρισε μοναδικές στιγμές σε όλους μας, τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη. Συλλυπητήρια στους οικείους του…», αναφέρει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο μήνυμά της στο twitter.

Ο ΠΑΟΚ σε μήνυμά του τονίζει ότι ο εκλιπών ήταν ένας ανήσυχος και υπέροχος άνθρωπος που μέχρι την τελευταία του στιγμή πρόσφερε αγάπη.

«Η χώρα, η Θεσσαλονίκη, ο αθλητισμός θρηνούν για έναν νέο, υπέροχο άνθρωπο, έναν Ολυμπιονίκη, έναν ανήσυχο πολίτη. Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης πρόσφερε αγάπη μέχρι την τελευταία στιγμή, στον συγκλονιστικό ύστατο χαιρετισμό του. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Καλό ταξίδι…», αναφέρει η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

«Δεν υπάρχουν λέξεις… Καλό ταξίδι Πρωταθλητή», αναφέρει το λιτό μήνυμα της ΠΑΕ Άρης.

Ο ερασιτέχνης Άρης σημειώνει: «Aλέξανδρε, το μεγαλύτερο μετάλλιο το πήρες «φεύγοντας»…

Δεν το χωράει ο νους… Ο ελληνικός αθλητισμός και δη η οικογένεια του ΑΡΗ θρηνούν τον θάνατο του Αλέξανδρου Νικολαΐδη σε ηλικία μόλις 43 ετών.

Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης «έφυγε» από τη ζωή από μία σπάνια μορφή καρκίνου, βυθίζοντας στη θλίψη το πανελλήνιο. Δις αργυρός Ολυμπιονίκης του Τάε Κβον Ντο, ήταν ένας από τους αθλητές που άφησαν το αποτύπωμά τους στην Ελλάδα. Ο Αλέξανδρος ήταν μεγάλος στη ζωή, αλλά και στον θάνατο, αφού το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του σκόρπισε ρίγη συγκίνησης σε όλους και έστειλε ηχηρό μήνυμα. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο μετάλλιο της ζωής του, το νήμα της οποίας κόπηκε νωρίς.

Ο Αλέξανδρος ήταν μέλος της οικογένειας του ΑΡΗ, την αγάπη του για τον οποίο δεν έκρυψε ποτέ. Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…».

«Καλό ταξίδι Αλέξανδρε… Εφυγες πολύ νωρίς, αλλά άφησες πίσω σου έντονες στιγμές, σημαντικές επιτυχίες που έδωσαν χαρές στους Ελληνες, έδωσαν σωστά κίνητρα στη νεολαία και θα αναφέρονται στο μέλλον κρατώντας ζωντανή τη μνήμη σου», αναφέρει το μήνυμα της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

«Αναπαύσου εν Ειρήνη Αλέξανδρε Νικολαΐδη. Η δουλειά σου θα συνεχίσει να εμπνεέι εκατομμύρια ανθρώπους, ακόμη κι αν έφυγες.

Καλό ταξίδι Αλέξανδρε…», σημειώνει η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

