Μπαρτσελόνα: Με λογότυπο του Drake η φανέλα της στο ντέρμπι με τη Ρεάλ

Με μία ιδιαίτερη φανέλα θα αγωνιστεί στο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης η Μπαρτσελόνα. Στο τύπωμα, αντί του χορηγού, θα υπάρχει το λογότυπο της κουκουβάγιας της δισκογραφικής εταιρίας του Drake.

H αλλαγή αυτή θα γίνει για να τιμηθεί ο Καναδός ράπερ, που ξεπέρασε το ορόσημο των 50 δισεκατομμυρίων streams στο Spotify. Η δημοφιλής μουσική πλατφόρμα αποτελεί κύριο χορηγό της Μπαρτσελόνα.

«Η συμφωνία μας με το Spotify υπερβαίνει μία απλή εμπορική σχέση. Είναι μία στρατηγική σχέση μέσω της οποίας επιδιώκουμε να φέρουμε κοντά δύο κόσμου που μπορούν να προκαλέσουν συναισθήματα, τη μουσική και το ποδόσφαιρο», δήλωσε ο Juli Guiu, αντιπρόεδρος μάρκετινγκ των Καταλανών.

«Αυτή η πρωτοβουλία είναι άλλο ένα παράδειγμα αυτής της επιθυμίας και του καινοτόμου πνεύματος της συνεργασίας μας. Για πρώτη φορά στην ιστορία μας, αντικαθιστούμε το όνομα του κύριου χορηγού μας στο μπροστινό μέρος της φανέλας με έναν διεθνώς αναγνωρισμένο καλλιτέχνη, τον Drake.

Αυτή η πρωτοβουλία δείχνει τις δυνατότητές μας να γίνουμε μια μοναδική πλατφόρμα για να προσφέρουμε εμπειρίες που θα μας βοηθήσουν να έρθουμε πιο κοντά στους θαυμαστές μας ενώ προσεγγίζουμε νέο κοινό σε όλο τον κόσμο», συμπλήρωσε.

🦉 @Drake 💙❤

First artist to hit 50 billion @Spotify streams. First artist to share the @FCBarcelona shirt. pic.twitter.com/cBiHjge5FG

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 14, 2022