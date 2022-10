Καρίμ Μπενζεμά: «Θα αποσυρθώ στη Ρεάλ Μαδρίτης»

Ο Καρίμ Μπενζεμά εξέφρασε την επιθυμία να αποσυρθεί στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γάλλος επιθετικός ήταν ο νικητής της «Χρυσής μπάλας» μετά την εντυπωσιακή σεζόν που έκανε με την ισπανική ομάδα. Ο Μπενζεμά αποκτήθηκε από τη Ρεάλ το 2009 και μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό της Ισπανίας εξέφρασε την επιθυμία να αποσυρθεί ως ποδοσφαιριστής των «μερένχες».

«Θα αποσυρθώ στη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν υπάρχει άλλη πιθανότητα», είπε ο Μπενζεμά στον ραδιοφωνικό σταθμό Onda Cero.

Ο Γάλλος επιθετικός σημείωσε για το βραβείο: «Είναι ένα τρόπαιο που ονειρευόμουν από όταν ήμουν μικρός. Η οικογένειά μου αισθάνεται περήφανη για μένα. Είναι ένα βραβείο για όλους τους ανθρώπους που ήταν πάντα δίπλα μου, γι’ αυτό είναι η Χρυσή Μπάλα του λαού. Είχα τρία όνειρα, να αγοράσω ένα σπίτι στη μητέρα μου, να παίξω στη Ρεάλ Μαδρίτης και να κερδίσω τη Χρυσή Μπάλα».

Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής μίλησε και για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. «Ήταν τιμή μου να παίζω με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, είναι ένα τέρας. Την ημέρα που έφυγε, απέκτησα τη φιλοδοξία να γίνω πρωταγωνιστής κι αυτό μου έδωσε κίνητρο να είμαι κάτι παραπάνω από αυτό ήμουν μέχρι τότε στο γήπεδο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

