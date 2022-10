Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφυγε από το γήπεδο πριν το τέλος του αγώνα με την Τότεναμ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιβλήθηκε με 2-0 της Τότεναμ στο μεγάλο παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής της Premier League. Η ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ είναι πλέον στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας με 19 βαθμούς.

Ωστόσο, η νίκη των «κόκκινων διαβόλων» επισκιάστηκε από τη συμπεριφορά του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έμεινε εκτός βασικής ενδεκάδας και δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Ολλανδό προπονητή.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα έδειξαν ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από τον πάγκο πριν το τέλος του αγώνα. Μάλιστα, δεν πήγε στα αποδυτήρια της ομάδας αλλά έφυγε κατευθείαν από το γήπεδο.

«Θα ασχοληθώ με αυτό αύριο. Όχι σήμερα (σ.σ χθες)», είπε ο Έρικ Τεν Χαγκ μετά τη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. «Τον είδα αλλά δεν του έχω μιλήσει ακόμη», συμπλήρωσε ο Ολλανδός προπονητής.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο το καλοκαίρι είχε εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάτεντ αφού οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν κατάφεραν να βγουν στο Τσάμπιονς Λιγκ. Ωστόσο, δεν βρέθηκε ομάδα που να ικανοποιούσε τις προσδοκίες του.

