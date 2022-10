Χάνει το Μουντιάλ ο Μενιάν

Νέο πρόβλημα προέκυψε στην Εθνική Γαλλίας εν όψει του Μουντιάλ του Κατάρ. Ο δεύτερος τερματοφύλακας, πίσω από τον Ούγκο Γιορίς, Μάικ Μενιάν θα χάσει τη διοργάνωση λόγω τραυματισμού.

Όπως ανέφερε ο προπονητής της Μίλαν, Στέφανο Πιόλι, ο τραυματισμός που είχε ο Γάλλος ποδοσφαιριστής στην αριστερή γάμπα υποτροπίασε. Ο παίκτης είχε αποκομίσει πρόβλημα στη νίκη της Εθνικής του ομάδας επί της Αυστρίας στις 22 Σεπτεμβρίου.

Όπως σημείωσε ο Στέφανο Πιόλι, ο Μάικ Μενιάν θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο του 2023 κι έτσι θα απουσιάσει από τη μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση.

«Είμαστε απογοητευμένοι γιατί έκανε τα πάντα για να επιστρέψει με την ομάδα, ήθελε να παίξει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι θεραπεύτηκε. Ο τραυματισμός του θα τον κρατήσει μακριά από τα γήπεδα τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο», δήλωσε ο Ιταλός προπονητής.

Θυμίζουμε ότι από την Εθνική Γαλλίας θα απουσιάσει και ο Ενγκολό Καντέ που θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Πολ Πογκμπά που ξεκίνησε πρόσφατα προπονήσεις με τη Γιουβέντους.

Mike Maignan will miss the World Cup after Milan coach Stefano Pioli confirms his calf injury will keep him out until 2023. pic.twitter.com/ulRAnhI1nq

— B/R Football (@brfootball) October 21, 2022