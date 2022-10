Η Audi μπαίνει στη Formula 1 μέσω της Sauber

Η Audi θα συνεργαστεί με τη Sauber για την είσοδό της στη Formula 1 το 2026. Η φημολογία για ενδεχόμενη συνεργασία των δύο πλευρών είχε γίνει έντονη τον τελευταίο καιρό.

Η διακοπή της συνεργασίας της Alfa Romeο με τη Sauber μετά την ολοκλήρωση της σεζόν του 2023, επιβεβαίωσε εμμέσως τον «γάμο» με τη γερμανική εταιρεία. Η Audi είχε γνωστοποιήσει την είσοδό της στη «ναυαρχίδα» του μηχανοκίνητου αθλητισμού την πρώτη μέρα του Γκραν Πρι του Βελγίου στο Σπα.

Όπως ανακοινώθηκε, η Audi θα εξαγοράσει στην πορεία ένα ποσοστό της Sauber Motorsport.

«Είμαστε πανευτυχείς που έχουμε έναν τόσο έμπειρο και ικανό συνεργάτη στο φιλόδοξο project μας στη Formula 1. Γνωρίζουμε καλά το Sauber Group με τις τελευταίας τεχνολογίας εγκαταστάσεις του από προηγούμενες συνεργασίες και είμαστε πεπεισμένοι πως μπορούμε να αποτελέσουμε μία ισχυρή ομάδα», σημείωσε από την πλευρά της Audi ο Όλιβερ Χόφμαν, μέλος του διοικητικού συμβουλίου και είναι επικεφαλής του προγράμματος F1.

Ο Φιν Ράουζινγκ, Πρόεδρος της Sauber Holding είπε: «Η Audi είναι ο καλύτερος συνεργάτης για τον Όμιλο Sauber. Είναι σαφές ότι και οι δύο εταιρείες μοιράζονται τις ίδιες αξίες και όραμα. Ανυπομονούμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους με μια ισχυρή και επιτυχημένη συνεργασία».

BREAKING: Sauber will compete as the Audi factory team from 2026, using an Audi power unit#F1 @audisport pic.twitter.com/DyQNR70MRp

— Formula 1 (@F1) October 26, 2022