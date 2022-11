Κλήρωση Τσάμπιονς Λιγκ: Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερν – Παρί στη φάση των «16»

Δύο πολύ μεγάλα ντέρμπι ανέδειξε η κλήρωση της φάσης των «16» του Τσάμπιονς Λιγκ. Η Λίβερπουλ θα αναμετρηθεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης σε μία επανάληψη του περσινού τελικού στο Παρίσι.

Η Λίβερπουλ τερμάτισε στη δεύτερη θέση του πρώτου ομίλου. Η Μπάγερν Μονάχου, που τερμάτισε πρώτη στον όμιλο του «θανάτου» με την Ίντερ και την Μπαρτσελόνα θα αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η γαλλική ομάδα έχασε την πρωτιά στο όγδοου ομίλου από την Μπενφίκα. Οι Πορτογάλοι θα αντιμετωπίσουν την Μπριζ.

Αναλυτικά τα ζευγάρια

Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν 14, 15, 21 και 22 Φεβρουαρίου 2023. Οι επαναληπτικοί θα διεξαχθούν 7, 8, 14 και 15 Μαρτίου 2023.

Bring it on! 👊

Which tie can’t you wait for?#UCLdraw pic.twitter.com/tiWnYYTdXj

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 7, 2022