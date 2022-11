The Athletic: Πωλείται η Λίβερπουλ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας The Athletic, η Λίβερπουλ πωλείται από τη Fenway Sports Group. Όπως αναφέρεται σχετικά, η εταιρεία που κατέχει την αγγλική ομάδα έχει ήδη καταρτίσει μία παρουσίαση για όλους τους ενδιαφερόμενους.

H FSG είχε μελετήσει και κατά το παρελθόν το ενδεχόμενο πώλησης της ομάδας. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα The Athletic η Goldman Sachs και η Morgan Stanley είναι δύο υποψήφιοι αγοραστές.

Η δήλωση της FSG όπως δημοσιεύθηκε στο The Athletic:

«Είχαμε πρόσφατα αλλαγές ιδιοκτησίας και φήμες για αλλαγές στην Πρέμιερ Λιγκ, οπότε αναπόφευκτα μας ρωτάνε συχνά για τη Λίβερπουλ.

Η FSG έχει συχνά εισπράξει ενδιαφέρον από τρίτους που επιθυμιούν να γίνουν μέτοχοι στη Λίβερπουλ. H FSG έχει πει και στο παρελθόν ότι με τις σωστές συνθήκες θα σκεφτόμασταν νέους μετόχους, αν ήταν για το καλό της Λίβερπουλ ως συλλόγου.

Η FSG παραμένει απολύτως αφοσιωμένη στην επιτυχία της Λίβερπουλ, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων».

Η συγκεκριμένη εταιρία κατέχει τη Λίβερπουλ από τον Οκτώβριο του 2010 όταν την αγόρασε από τους Τζορτζ Ζιλέ Τζούνιορ και Τομ Χικς. Κατά τη διάρκεια της δωδεκαετίας αυτής η Λίβερπουλ έχει κατακτήσει μεταξύ άλλων το Τσάμπιονς Λιγκ αλλά και την Premier League βάζοντας τέλος στην «ξηρασία» 30 ετών χωρίς πρωτάθλημα.

🚨 EXCLUSIVE: Liverpool have been put up for sale by Fenway Sports Group. Sale deck has been produced for interested parties. Goldman Sachs + Morgan Stanley assisting evaluation process. Unclear if deal gets done but FSG inviting offers @TheAthleticFC #LFC https://t.co/hdmPKeb1ec

— David Ornstein (@David_Ornstein) November 7, 2022