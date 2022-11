FIFA: Ο Τζιάνι Ινφαντίνο μοναδικός υποψήφιος για την προεδρία

Την ανανέωση της θητείας του στην προεδρία της FIFA εξασφάλισε ο Τζιάνι Ινφαντίνο. Ο 52χρονος παράγοντας είναι ο μοναδικός υποψήφιος, όπως ανακοίνωσε η Παγκόσμια ομοσπονδία, για τις εκλογές που θα γίνουν στις 16 Μαρτίου 2023 στο Κιγκάλι της Ρουάντα.

Όπως ανακοίνωσε η FIFA, η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων έληξε χωρίς να κατατεθεί άλλη υποψηφιότητα για την προεδρία. Αυτό σημαίνει ότι ο Ινφαντίνο εξασφάλισε τρίτη θητεία.

O 52χρονος δικηγόρος ξεκίνησε την πορεία του στα ποδοσφαιρικά πράγματα το 2000 όταν προσελήφθη από την UEFA ως νομικός σύμβουλος. Στη συνέχεια, διετέλεσε γενικός γραμματέας.

Ο Ιταλο-Ελβετός παράγοντας εξελέγη πρόεδρος της FIFA στις έκτακτες αρχαιρεσίες του 2016, νικώντας στον τελικό γύρο τον Σαλμάν Μπιν Ιμπραΐμ Αλ-Καλίφα από το Μπαχρέιν. Επανεξελέγη το 2019 χωρίς αντίπαλο.

#BREAKING FIFA President Infantino to stand unopposed for third term: FIFA pic.twitter.com/cLfrCcWaLG

— AFP News Agency (@AFP) November 17, 2022