Εθνική μπάσκετ: Στην ένατη θέση της κατάταξης της FIBA

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών παραμένει στην ένατη θέση της κατάταξης της Παγκόσμιας ομοσπονδίας. Η ««γαλανόλευκη» προκρίθηκε στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 μετά τη νίκη της επί του Βελγίου πριν από λίγα 24ωρα.

Η Ισπανία κατάφερε να περάσει στην πρώτη θέση της κατάταξης. Η κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ έφερε την ομάδα του Σκαριόλο στην κορυφή του κόσμου εκθρονίζοντας τις ΗΠΑ.

Από εκεί και πέρα υπήρξαν ελάχιστες αλλαγές. Η σημαντικότερη ήταν η άνοδος μιας θέσης για τη Βραζιλία που πλέον είναι στη 13η προσπερνώντας την Πολωνία.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚:

Spain seize the #1 spot for the first time in FIBA Men’s World Ranking history! 👑 🇪🇸

📊 See the full rankings here, presented by @Nike:https://t.co/iPTz2JGlZ8 pic.twitter.com/yea77qbAgV

— FIBA (@FIBA) November 18, 2022