Μάντσεστερ Σίτι: Συνεχίζει μέχρι το 2025 ο Πεπ Γκουαρδιόλα

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Ισπανός προπονητής θα συνεχίσει στον πάγκο των «πολιτών» μέχρι το 2025 με την αγγλική ομάδα να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας τους.

Ο Καταλανός προπονητής υπέγραψε για πρώτη φορά με τη Μάντσεστερ Σίτι το καλοκαίρι του 2016. Το συμβόλαιό του έληγε στο τέλος της φετινής σεζόν.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Μάντσεστερ Σίτι, η αγγλική ομάδα έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο, τέσσερα Λιγκ Καπ και δύο Community Shield. Ακόμη, είχε οδηγήσει τους «πολίτες» στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ το 2021.

«Είμαι τόσο χαρούμενος που θα μείνω για άλλα δύο χρόνια. Δεν είναι αρκετό το ευχαριστώ σε όλους στον σύλλογο για την εμπιστοσύνη τους. Είμαι χαρούμενος κι άνετος εδώ. Έχω ό,τι χρειάζομαι για να κάνω τη δουλειά μου όσο το δυνατόν καλύτερα. Αισθάνομαι ότι έχουμε πολλά περισσότερα να καταφέρουμε και γι’ αυτό θέλω να μείνω και να συνεχίσω να παλεύω για τρόπαια», ανέφερε ο Ισπανός προπονητής.

The Journey Continues…

We’re delighted to announce @PepTeam has signed a new two-year contract ✍️ #ManCity pic.twitter.com/FI41S0j5OH

— Manchester City (@ManCity) November 23, 2022