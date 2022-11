Μουντιάλ 2022: Οι Γερμανοί διεθνείς έκλεισαν τα στόματά τους ως ένδειξη διαμαρτυρίας

Οι παίκτες της Εθνικής ομάδας της Γερμανίας διαμαρτυρήθηκαν με τον δικό τους τρόπο για τις πράξεις της FIFA. Οι διεθνείς ποδοσφαιριστές έκλεισαν τα στόματά τους στην ομαδική τους φωτογραφία πριν τη σέντρα του αγώνα με την Ιαπωνία για τον πέμπτο όμιλο του Μουντιάλ.

Οι παίκτες του Χάνσι Φλικ διαμαρτυρήθηκαν με αυτόν τον τρόπο για τις πρακτικές της FIFA αλλά και των διοργανωτών του Μουντιάλ. Θυμίζουμε ότι η Παγκόσμια ομοσπονδία απαγόρευσε στους αρχηγούς των ομάδων να φορέσουν το περιβραχιόνιο «OneLove».

Στην ανακοίνωσή της μέσω του Twitter η Εθνική ομάδα της Γερμανίας ανέφερε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι διαπραγματεύσιμα.

«Με το περιβραχιόνιο θέλαμε να δώσουμε ένα παράδειγμα των αξιών που έχουμε στην εθνική ομάδα: διαφορετικότητα και αμοιβαίος σεβασμός, θέλαμε να το φωνάξουμε μαζί με άλλες χώρες.

Δεν είναι πολιτικό μήνυμα: τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι διαπραγματεύσιμα.

Αυτό θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Γι’αυτό κι αυτό το μήνυμα είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Το να μας απαγορεύουν να φορέσουμε το περιβραχιόνιο είναι σαν να μας φιμώνουν. Η θέση μας ισχύει», αναφέρεται στο σχετικό μήνυμα.

We wanted to use our captain’s armband to take a stand for values that we hold in the Germany national team: diversity and mutual respect. Together with other nations, we wanted our voice to be heard.

— Germany (@DFB_Team_EN) November 23, 2022