Μουντιάλ 2022: Το «fair play» των Ιαπώνων

Μαθήματα κουλτούρας δίνουν στο Κατάρ (και όχι μόνο) τόσο οι Ιάπωνες φίλαθλοι όσο και οι παίκτες που πέτυχαν χτες μεγάλη νίκη επί της Γερμανίας με 2-1 κατά το στάδιο των ομίλων του Μουντιάλ.

Η FIFA ανάρτησε στους λογαριασμούς της στα social media μια φωτογραφία από την άψογη κατάσταση των αποδυτηρίων της ιαπωνικής ομάδας.

Μπορεί να πανηγύρισαν με την καρδιά τους τη νική επί των Γερμανών, αλλά οι «σαμουράι» του Χαζίμε Μοριγιάσου δεν ξέχασαν να διπλώσουν προσεκτικά τις πετσέτες τους, να αφήσουν τα πλαστικά μπουκάλια και τα κουτάκια με το φαγητό τους τακτοποιημένα σε διακριτό σημείο και γενικά να μην αφήσουν ούτε ένα σκουπιδάκι.

After an historic victory against Germany at the #FIFAWorldCup on Match Day 4, Japan fans cleaned up their rubbish in the stadium, whilst the @jfa_samuraiblue left their changing room at Khalifa International Stadium like this. Spotless. Domo Arigato.👏🇯🇵 pic.twitter.com/NuAQ2xrwSI — FIFA.com (@FIFAcom) November 23, 2022

Εντύπωση προκαλεί ότι άφησαν μέχρι και χάρτινα οριγκάμι (origami) για τους οικοδεσπότες τους στο στάδιο Khalifa του Κατάρ.

Υπενθυμίζεται ότι η εθνική ομάδα της Ιαπωνίας είχε γίνει viral και κατά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 στη Ρωσία. Τότε, παρά την ήττα τους με 3-2 από το Βέλγιο στη φάση των «16», οι Ιάπωνες είχαν πάλι «γυαλίσει» τα αποδυτήριά τους και είχαν αφήσει ένα σημείωμα που έλεγε «ευχαριστώ» στα ρωσικά.

Japan were eliminated from World Cup play on Monday. But the crushing defeat by Belgium didn’t stop the Japanese national team from cleaning their locker room until it was spotless, and leaving behind a note thanking Russia for hosting them. “Spasibo” (Thank you) #PlanetHaaibo pic.twitter.com/UZ2CQ8oeme — Radio 2000 (@Radio2000_ZA) July 4, 2018

Οι τακτικοί Ιάπωνες φίλαθλοι στα στάδια του Κατάρ

Ένα πρώτο δείγμα της γενικότερης νοοτροπίας της χώρας τους είχαν δώσει και οι Ιάπωνες φίλαθλοι, οι οποίοι από τον πρώτο κιόλας αγώνα του Παγκόσμιου Κυπέλλου (το Κατάρ – Εκουαδόρ) μάζεψαν τόσο τα δικά τους σκουπίδια όσο και άλλων φιλάθλων που βρέθηκαν στις ίδιες κερκίδες.

🚨 Japan fans stay behind to clean up stadium after Qatar vs Ecuador World Cup game, huge respect 👏 pic.twitter.com/F9Lky5kGKW — SPORTbible (@sportbible) November 21, 2022

Η άμεμπτη συμπεριφορά τους στις εξέδρες συνεχίστηκε και στο ματς με τη Γερμανία. Φίλαθλοι και πάικτες έγιναν «ένα» μέσα στο γήπεδο της Ντόχας και πανηγύρισαν έξαλλα τη νίκη τους. Μετά, όμως, δεν παρέλειψαν οι μεν να καθαρίσουν τα αποδυτήρια και οι δε τις εξέδρες και τα καθίσματά τους.

Tidying up after one of their greatest #FIFAWorldCup wins 👏 Huge respect to these Japanese fans 🙌 #Qatar2022 pic.twitter.com/RVwLwykPeq — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 24, 2022

Πανηγύριζαν στους δρόμους του Τόκιο, αλλά μόνο όταν είχε πράσινο για τους πεζούς

Όπως ακριβώς έκαναν και οι Σαουδάραβες μετά τη νίκη επί της Αργεντινής, έτσι και οι Ιάπωνες βγήκαν στους δρόμους της χώρας τους για να γιορτάσουν τη μεγάλη ανατροπή που πέτυχαν – παρόλο που ήταν ήδη αργά τη νύχτα για αυτούς.

Εντύπωση προκάλεσαν εικόνες από το Τόκιο όπου πραγματικά φαίνεται γιατί η χώρα αυτή και οι πολίτες της λειτουργούν σαν ρολόι. Όσο το φανάρι ήταν «πράσινο» για τους πεζούς και «κόκκινο» για τα αυτοκίνητα, ο κόσμος πανηγύριζε χαρούμενα μες στη μέση του δρόμου.

The most organized celebrating in Tokyo after Japan beat Germany. Fans rush Shibuya Crossing but responsibly return to sidewalks when cars have to drive. pic.twitter.com/bkAKS59CK0 — Trung Phan (@TrungTPhan) November 23, 2022

Όταν όμως γινόταν «πράσινο» για τα οχήματα, με τη βοήθεια τροχονόμων, όλοι έκαναν αμέσως στην άκρη για να περάσουν τα αυτοκίνητα και να μη δημιουργήσουν πρόβλημα στην κυκλοφορία. Με το που άναβε ξανά «κόκκινο» για τα οχήματα, το πάρτι συνεχιζόταν…

