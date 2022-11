Μουντιάλ 2022: Διαθέσιμος για τον αγώνα με τις ΗΠΑ ο Κέιν

Ο Χάρι Κέιν θα είναι στη διάθεση του Γκάρετ Σάουθγκεϊτ για τον αγώνα της Αγγλίας με τις ΗΠΑ στο πλαίσιο του δεύτερου ομίλου του Μουντιάλ. Ο επιθετικός της Τότεναμ τραυματίστηκε στον αγώνα με το Ιράν στην πρεμιέρα των «Τριών Λιονταριών» στη διοργάνωση.

«Νομίζω πως ο Χάρι είναι καλά. Έμοιαζε σαν άσχημο μαρκάρισμα, αλλά συνέχισε το παιχνίδι. Το αντικαταστήσαμε επειδή θεωρήσαμε πως μας το επέτρεπε το παιχνίδι», είπε μετά τον αγώνα με το Ιράν ο Γκάρετ Σάουθγκεϊτ.

Ο Άγγλος προπονητής επιβεβαίωσε ότι ο Χάρι Κέιν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με τις ΗΠΑ. Όπως τόνισε, ο πολύπειρος επιθετικός υποβλήθηκε για προληπτικούς λόγους σε μαγνητική τομογραφία αλλά είναι καλά και θα μπορέσει να αγωνιστεί στην αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου στις 21:00 ώρα Ελλάδος.

“How’s Harry Kane…?” 👀

Gareth Southgate gives @GabrielClarke05 the update on the @England striker’s fitness#ITVFootball | #FifaWorldCup pic.twitter.com/cTaSi24MPC

— ITV Football (@itvfootball) November 24, 2022