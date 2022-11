Formula 1: Τέλος από τη Ferrari ο Ματία Μπινότο

Ο Ματία Μπινότο θα αποχωρήσει από τη Ferrari στο τέλος του 2022. Ο 53χρονος μηχανικός και επικεφαλής της ομάδας της Scuderia αποφάσισε να παραιτηθεί από τη θέση του.

Το κλίμα για τον Μπινότο ήταν άσχημο, μετά την κακή σεζόν της Ferrari. Ο 53χρονος μηχανικός εντάχθηκε στη Ferrari το 1995. Διορίστηκε επικεφαλής της ομάδας τον Ιανουάριο του 2019 αντικαθιστώντας τον Μαουρίτσιο Αριβαμπένε.

«Αποφάσισα να ολοκληρώσω την συνεργασία μου με την Ferrari. Φεύγω από μία εταιρία που αγαπώ, μία εταιρία που υπηρέτησα για 28 χρόνια, με την βεβαιότητα ότι έκανα ό,τι μπορούσα για να πετύχουμε τους στόχους μας. Αφήνω μία ενωμένη ομάδα, που ωριμάζει συνεχώς. Μία δυνατή ομάδα που είναι έτοιμη – είμαι σίγουρος – να πετύχει τα καλύτερα στο μέλλον. Είναι μία δύσκολη απόφαση, αλλά πιστεύω ότι είναι και η σωστή», ανέφερε μεταξύ άλλων στη δήλωσή του ο Μπινότο.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ματία για τη συνεισφορά του εδώ και 28 χρόνια στη Ferrari και ιδιαίτερα για το γεγονός ότι οδήγησε την ομάδα να γίνει ανταγωνιστική ξανά κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Όλοι εδώ στη Scuderia και στην ευρύτερη κοινότητα της Ferrari εύχονται στον Ματία καλή συνέχεια για το μέλλον», σχολίασε ο CEO της Ferrari Μπεντεντέτο Βίνια.

BREAKING: Mattia Binotto will leave his position as Ferrari team principal at the end of 2022#F1 pic.twitter.com/wVzdS12IcG

— Formula 1 (@F1) November 29, 2022