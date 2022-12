Μάτζικ – Μπακς 102-109: Mε κορυφαίο τον Γιάννη τα «ελάφια» πέρασαν από το Ορλάντο

Παρά τις πολλές απουσίες, οι Μπακς πέρασαν από το Ορλάντο επικρατώντας των Μάτζικ με 109-102.

Έτσι, βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 17 νίκες κι έξι ήττες, που τους διατηρεί στη δεύτερη θέση της Ανατολής πίσω από τους Σέλτικς (20-5). Αντίθετα, οι γηπεδούχοι με 5-20 έχουν το χειρότερο ρεκόρ του πρωταθλήματος.

Κορυφαίος για τα «ελάφια» – που αγωνίσθηκαν χωρίς τους Γκρέισον Άλεν, Τζο Ινγκλς, ΜαρΤζόν Μπότσαμπ, Σερτζ Ιμπάκα και Μπρουκ Λόπεζ – ήταν και πάλι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας άσος, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 34 πόντους (10/17 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 8/11 βολές), 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 4 λάθη σε 33 λεπτά συμμετοχής.

Giannis recorded his 50th career game of at least 30/10/5/1/1.

34 PTS | 13 REB | 5 AST | 2 BLK | 1 STL pic.twitter.com/clu5YvHaa4

