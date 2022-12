Πέθανε ο Σίνισα Μιχαΐλοβιτς

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών ο Σίνισα Μιχαΐλοβιτς νικημένος από λευχαιμία σε κλινική της Ρώμης. Ο πρώην προπονητής της Μπολόνια είχε ανακοινώσει ότι έπασχε από τη νόσο σε συνέντευξη Τύπου στις 13 Ιουλίου 2019: «Έχω λευχαιμία, αλλά θα τη νικήσω παίζοντας επίθεση».

Στις 29 Οκτωβρίου 2019 έκανε μεταμόσχευση μυελού των οστών στο “Sant’Orsola” στην Μπολόνια, στις 22 Νοεμβρίου παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία της Μπολόνια, ενώ στις αρχές του 2022 επέστρεψε ξανά ο εφιάλτης.

«Η σύζυγός του Αριάννα, με τα παιδιά τους Βικτορίγια, Μίροσλαβ, Ντούσαν και Νίκολας, την εγγονή τους Βιολάντε, τη μητέρα του Βικτορίγια και τον αδερφό του Ντράζεν, με πόνο ανακοινώνουν τον άδικο και πρόωρο θάνατο του συζύγου, πατέρα, γιου και υποδειγματικού αδερφού, Σίνισα Μιχαΐλοβιτς. Ένας μοναδικός άνθρωπος, ένας εξαιρετικός επαγγελματίας, διαθέσιμος και καλός σε όλους. Πάλεψε με θάρρος ενάντια σε μια φρικτή ασθένεια. Ευχαριστούμε τους γιατρούς και τις νοσοκόμες που τον ακολούθησαν όλα αυτά τα χρόνια, με αγάπη και σεβασμός. Ο Σίνισα θα παραμένει πάντα μαζί μας. Ζωντανός με όλη την αγάπη που μας έχει δώσει», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η οικογένεια.

«Ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας σπουδαίος μαχητής, θα τον θυμόμαστε ως έναν από τους καλύτερους Σέρβους παίκτες που έχουν παίξει ποτέ στην Ιταλία», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

Un grande uomo, un grande combattente. Lo ricorderemo come uno dei più forti giocatori serbi che hanno giocato in Italia. Un caro abbraccio alla sua famiglia. Ciao Sinisa, riposa in pace. pic.twitter.com/TVvvCU1afF

— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) December 16, 2022