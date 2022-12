Στην Φενέρμπαχτσε ο Κώστας Αντετοκούνμπο

Δεν έμεινε για πολύ καιρό χωρίς ομάδα ο Κώστας Αντετοκούνμπο, καθώς λίγες ημέρες αφ’ότου έμεινε ελεύθερος από τους Σικάγο Μπουλς, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν με την Φενέρμπαχτσε του Δημήτρη Ιτούδη.

Welcome to the 💛💙 family Kostas Antetokounmpo!@Kostas_ante13 pic.twitter.com/9ondWZ5XLb

— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) December 19, 2022