Μουντιάλ 2022: Στα χέρια του Μέσι, το Παγκόσμιο Κύπελλο έφτασε στο Μπουένος Άιρες

Φρενίτιδα ενθουσιασμού προκάλεσε στο Μπουένος Άιρες η προσγείωση της πτήσης της Aerolineas Argentinas από την Ντόχα τα ξημερώματα της Τρίτης, ώρα 2.30 π.μ. τοπική, καθώς στο Airbus A330-200 επιβάτες είναι οι νέοι παγκόσμιοι πρωταθλητές και στις αποσκευές, ή μάλλον στην αγκαλιά ενός συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, βρίσκεται το βαρύτιμο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στρωμένο το κόκκινο χαλί στο αεροδρόμιο Εσέισα, του Μπουένος Άιρες, υποδέχθηκε τους διεθνείς της Αργεντινής με το πολυθρύλητο κύπελλο στα χέρια του Λιονέλ Μέσι.

Ο αρχηγός-σύμβολο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου βγήκε πρώτος από το αεροσκάφος κρατώντας στα χέρια το τρόπαιο και ακριβώς από πίσω του εξήλθε ο προπονητής Λιονέλ Σκαλόνι, εν μέσω φωνών και ουρλιαχτών, αλλά και του χαρακτηριστικού ύμνου των νέων πρωταθλητών, το διάσημο πλέον «Μουτσάτσος», αλλά και του κλασικού κομματιού των Queen «We Are the Champions».

Μέσι, Σκαλόνι και οι υπόλοιποι παγκόσμιοι πρωταθλητές βάδισαν με την ίδια άνεση πάνω στο κόκκινο χαλί όπως και πάνω στο πράσινο χορτάρι, χαιρετώντας συγκινημένοι τον κόσμο που βρισκόταν σχετικά κοντά και φώναζε, πριν επιβιβαστούν σε πούλμαν.

The Argentina players almost got caught in the overhead cables! pic.twitter.com/ARmcycGxGg

Κάποιοι μάλιστα έδειχναν τη νέα φανέλα με το σύμβολο της ομοσπονδίας της Αργεντινής, που φέρει πλέον τρία χρυσά αστέρια. Όλοι όμως ήθελαν να πλησιάσουν όσο μπορούσαν περισσότερο το πούλμαν και να δουν από κοντά τους ήρωες του Μουντιάλ του Κατάρ.

Η αποστολή με το κύπελλο κατευθύνθηκε ακολούθως με το πούλμαν προς τα γραφεία της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, αλλά τα 3.500 μέτρα της απόστασης από το αεροδρόμιο ως τα γραφεία της AFA ήταν… δύσκολα για τον οδηγό με τους εκατοντάδες συγκεντρωμένους φιλάθλους να χοροπηδούν αλαλάζοντας παντού.

Μία ολόκληρη ώρα μετά την προσγείωση του κυπέλλου στο νέο του σπίτι, δηλαδή στις 3.30 ώρα τα ξημερώματα στο καλοκαιρινό Μπουένος Άιρες, ο δρόμος προς τα γραφεία της ομοσπονδίας είναι πρακτικώς αδιάβατος από τον κόσμο που συγκεντρώθηκε. «Φανταστείτε τι έχει να γίνει αύριο το απόγευμα», σχολίαζαν οι ρεπόρτερ της κρατικής τηλεόρασης της Αργεντινής που αναμετέδιδε με κάμερες εδάφους και αέρος την άφιξη των θριαμβευτών.

03:30 in Argentina right now and that’s how things look like as players are going to Ezeiza camp 🇦🇷

pic.twitter.com/K03sAFgujn

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 20, 2022