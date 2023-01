Στέφανος Τσιτσιπάς: Στα ημιτελικά του Australian Open

Στα ημιτελικά του Australian Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Ελληνας τενίστας κέρδισε τον Τσέχο Τζίρι Λέχετσκα με 3-0 σετ και στον ημιτελικό θα βρει απέναντί του τον Ρώσο Κάρεν Κατσάνοφ.

Ο Τσιτσιπάς, ο οποίος προκρίνεται για τέταρτη φορά στα ημιτελικά του Australian Open, κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-3.

Το δεύτερο σετ οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ, με τον Τσιτσιπά να το κατακτά με 7-6 (2).

Στο τρίτο σετ, ο Έλληνας πρωταθλητής έσωσε τρία break points του αντιπάλου του με το σκορ στο 3-3 και τελικά κέρδισε το σετ με 6-4.

