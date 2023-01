Το όνειρο Τσιτσιπά για γκραν σλαμ και Νο1 κόντρα στο ρεκόρ του Τζόκοβιτς

Με στόχο το πρώτο Grand Slam και το δέκατο τρόπαιο στην καριέρα του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί στον τελικό του Αυστραλιανού Όπεν απέναντι στον «βασιλιά των κορτ» Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον οποίο έχει μεγάλη προϊστορία, ενώ και ο Σέρβος ετοιμάζεται να κάνει ρεκόρ αν κερδίσει και σε αυτή την αναμέτρηση τον Έλληνα τενίστα.

Ο τελικός θα γίνει την Κυριακή, στις 10:30 ώρα Ελλάδας και θα αποτελέσει την 13η αναμέτρηση των δύο αντιπάλων σε διοργάνωση της ATP. Τα στατιστικά των προηγούμενων παιχνιδιών δείχνουν τον Τζόκοβιτς ως φαβορί, αφού έχει κερδίσει τον Τσιτσιπά 10 από τις 12 φορές που έχουν αναμετρηθεί.

Λίγο πριν κλείσει τα 25 του χρόνια, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δηλώνει ότι θέλει πάρα πολύ να κερδίσει: «Μου αρέσει ο αριθμός 1. Είναι στιγμές για τις οποίες δουλεύω σκληρά, όπως ένας τελικός Grand Slam. Παλεύω για να φτάσω στο νο1. Είναι όνειρο να βρεθώ εκεί κάποια μέρα. Χαίρομαι που αυτή η ευκαιρία μου παρουσιάζεται στην Αυστραλία. Δε μένει παρά να το κάνουμε», είπε για την προοπτική να βρεθεί για πρώτη φορά στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης της ATP – επίτευγμα που θα εξασφαλιστεί μαθηματικά την Κυριακή, μόνο αν κερδίσει τον Τζόκοβιτς στο τερέν.

Αυτή είναι η δεύτερη παρουσία του Τσιτσιπά σε ανάλογο τελικό, μετά από εκείνον του Roland Garros το 2021, όταν είχε ηττηθεί με 3-2 από τον Νόβακ Τζόκοβιτς που τώρα ξανασυναντά απέναντί του.

Αν κερδίσει ο Σέρβος τενίστας, θα καταγράψει ένα ακόμα ρεκόρ, κατακτώντας το 10ο Αυστραλιανό Όπεν της καριέρας του.

Τυπικά, ο Τσιτσιπάς βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης και ο Τζόκοβιτς στο Νο5. Και οι δύο έχουν το βλέμμα στην κορυφή που θα εξασφαλίσει ο τελικός.

«Το να κερδίζεις Grand Slam και να είσαι το Νο. 1 στον κόσμο είναι ίσως οι δύο μεγαλύτερες κορυφές που μπορείς να ανέβεις ως επαγγελματίας τενίστας. Ας δούμε τι θα συμβεί» σχολίασε ο Τζόκοβιτς που λέει ότι «σέβεται πολύ τον Τσιτσιπά»: «Έχει βελτιωθεί με τα χρόνια. Πιστεύω πραγματικά ότι είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιδιά εκτός γηπέδων, με πολλά ενδιαφέροντα, το χτένισμά του και όλα, αλλά την Κυριακή αυτή είναι μία δουλειά και για τους δυο μας. Ας νικήσει ο καλύτερος παίκτης», πρόσθεσε ο Τζόκοβιτς, που έχει ανέβει επτά φορές στο Νο 1 στο τέλος της σεζόν, έχοντας περάσει 373 εβδομάδες στην πρώτη θέση στον κόσμο σε όλη την καριέρα του – περισσότερες από οποιονδήποτε άλλον στην ιστορία.

From the asphalt courts of Vouliagmeni to the hallowed grounds of Rod Laver Arena. pic.twitter.com/8zgoNxG9e3

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) January 27, 2023