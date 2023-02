ΝΒΑ: Το avatar μας θα παίζει live με Λεμπρόν και Γιάννη στους επίσημους αγώνες

Οι φανατικοί θεατές του NBA θα μπορούν, σύντομα, να παρακολουθούν τους αγώνες με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο, βλέποντας τον εαυτό τους να παίζει live στη θέση οποιουδήποτε παίκτη, με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Ο κομισάριος του ΝΒΑ Άνταμ Σίλβερ παρουσίασε σήμερα το μέλλον της εφαρμογής του NBA, που θα επιτρέπει στους «πιστούς» της κορυφαίας μπασκετικής λίγκας νέες επιλογές εξατομίκευσης και τη δυνατότητα να δημιουργούν το δικό τους 3D avatar με τη βοήθεια του smartphone τους και να «μπαίνουν» στο παρκέ.

Μέσω της εφαρμογής NBA app, οι συνδρομητές θα μπορούν να βάζουν στη θέση οποιουδήποτε παίκτη το avatar τους, που θα κάνει σε πραγματικό χρόνο, όσα κάνει ο επαγγελματίας μπασκετμπολίστας.

Στο βίντεο που ακολουθεί, ο κομισάριος Σίλβερ σαρώνει τον παρουσιαστή Αχμάντ Ρασάντ που καταλήγει να καρφώνει (εικονικά) μέσα στο γήπεδο, σε ένα παιχνίδι των Utah Jazz που μεταδίδεται ζωντανά.

Εκτός από την επιλογή του avatar, η υπηρεσία θα προσφέρει στους φιλάθλους εναλλακτικές γλώσσες, σχόλια διάσημων influencers, τη δυνατότητα «μεταφοράς» του αγώνα σε εικονικές τοποθεσίες, στοιχήματα και περισσότερες οπτικές γωνίες.

NBA Commissioner Adam Silver unveils streaming experience of the future via the NBA App – and you can be in it! pic.twitter.com/FKYJvskf0H

— NBA (@NBA) February 17, 2023