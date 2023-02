Ιστορικό μετάλλιο για τον Αλέξανδρο Γκίννη στο Αλπικό Σκι

Ο Αλέξανδρος Ιωάννης Γκίννης κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο σλάλομ του Παγκόσμιου Κυπέλλου Αλπικού Σκι, που διεξάγεται στην πόλη Σαμονί της Γαλλίας.

Το χρυσό μετάλλιο, κατέκτησε ο Ελβετός, ΡεΪμόν Ζενχάουζερν, ο οποίος πήρε την πρώτη θέση, με διαφορά μόλις ενός δευτερολέπτου και δύο εκατοστών από τον Έλληνα χιονοδρόμο, ενώ το χάλκινο μετάλλιο, πήρε ο -επίσης- Ελβετός, Ντάνιελ Γιουλ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γκιννής έγινε ο πρώτος Έλληνας που κερδίζει μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αλπικού σκι.

«Είναι απλά ένα όνειρο, οι τελευταίες δύο εβδομάδες. Ιστορικό για την Ελλάδα, η καλύτερη στιγμή στην καριέρα μου», δήλωσε σύμφωνα με το Associated Press ο Αλέξανδρος Γκιννής και πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν ξέρω τι συνέβη. Απλά τα έδωσα όλα στις τελευταίες πύλες».

It’s not often that 🥈 steals the headlines.

AJ Ginnis secures a historic first alpine ski medal for 🇬🇷 pic.twitter.com/e87qwQPHGX

— Eurosport (@eurosport) February 19, 2023