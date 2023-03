Το ΝΒΑ ακύρωσε το τριπλ νταμπλ του Γιάννη Αντετοκούνμπο απέναντι στους Oυάσιγκτον Γουίζαρντς, καθώς δεν δέχθηκε στη στατιστική το 10ο ριμπάουντ του Greek Freak.

Η απόφαση τελικά πάρθηκε από τη διοργανώτρια αρχή για μία φάση που «σήκωσε» αρκετή συζήτηση τις τελευταίες ώρες, καθώς η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος που συνέβη ήταν λίγο… περίεργος.

Ο Έλληνας σταρ του Μιλγουόκι αστόχησε οικειοθελώς σε λέι απ στα τελευταία δευτερόλεπτα προκειμένου να πάρει ο ίδιος το επιθετικό ριμπάουντ και να φτάσει, με αυτόν τον τρόπο τα 10 έτσι ώστε να «γράψει» το τέταρτο εφετινό του τριπλ νταμπλ.

Η κίνησή του προκάλεσε εύλογα ερωτηματικά στη λίγκα, με αποτέλεσμα να εξεταστεί πιο προσεκτικά η φάση για να διαπιστωθεί εάν όντως το συγκεκριμένο ριμπάουντ θα μετρούσε κανονικά ή, όχι στη στατιστική του Giannis.

Τελικά, το ΝΒΑ αφαίρεσε το επιθετικό ριμπάουντ από την στατιστική του Αντετοκούνμπο, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 9 κι ως εκ τούτου δεν υπήρξε τριπλ νταμπλ.

And just like that Giannis gets the triple-double!! pic.twitter.com/oKWDoNrQzL

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 6, 2023