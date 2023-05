Ευρωλίγκα: Στην κορυφαία πεντάδα ο Σάσα Βεζένκοφ

Την κορυφαία πεντάδα της εφετινής σεζόν, ανακοίνωσε η Euroleague, μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο twitter.

Σε αυτήν, συμπεριλήφθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού, ο οποίος σε 38 αγώνες εφέτος, είχε μέσο όρο, 17,2 πόντους, 6,8 ριμπάουντ, 1,8 ασίστ και 0,9 κλεψίματα σε 28:48 λεπτά συμμετοχής.

Winning this season’s Alphonso Ford Top Scorer Trophy was just the start of the impressive campaign by Sasha Vezenkov, who was also the EuroLeague MVP of the month in both November and February pic.twitter.com/sH881X4vqm

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 15, 2023