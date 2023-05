ΛεΜπρόν Τζέιμς: Αποσύρεται από την ενεργό δράση; – «Εχω πολλά να σκεφτώ»

Ο ΛεΜπρον Τζέϊμς άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τους Λέικερς, μιλώντας στην συνέντευξη Τύπου, μετά την ήττα (113-111) από τους Νάγκετς και τον αποκλεισμό της ομάδας από τη συνέχεια των playoffs.

Ο «βασιλιάς», που ήταν συγκλονιστικός με 40 πόντους, ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει τι του επιφυλάσσει το μέλλον, ενώ τόνισε πως σε αυτήν την φάση της καριέρας του, τον ενδιαφέρει μόνο η κατάκτηση ενός πρωταθλήματος.

«Δεν ξέρω εάν είναι επιτυχημένη η χρονιά, γιατί παίζω πάντα για να κατακτήσω ένα πρωτάθλημα. Δεν είμαι ικανοποιημένος με μια συμμετοχή σε τελικούς περιφέρειας. Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Θα δούμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Για να είμαι ειλικρινής έχω πολλά να σκεφθώ. Προσωπικά, για εμένα σχετικά με το μπάσκετ, έχω πολλά να σκεφθώ» σημείωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος, με τις δηλώσεις του να ερμηνεύονται από κάποιους κι σαν πιθανή προαναγγελία τέλους της μεγαλειώδους καριέρας του.

