«Βαρύ κλίμα, εντάσεις μεταξύ παικτών» – H πολιτική επισκιάζει το Ρολάν Γκαρός

Ο μύθος του Ρολάν Γκαρός ως όασης «no politica» (σ.σ φαινόμενο όπου δεν μετρά το πολιτικό, ταξικό, οικονομικό υπόβαθρο, αλλά μόνο το άθλημα) κόντρα σε όσα ιστορικά εκτυλίσσονται στον κόσμο, ένας πλανήτης κομψότητας, υψηλών εισοδημάτων, ακριβών γούστων και πολιτικής αποστείρωσης, φαίνεται πως κλονίζεται.

Η περίβλεπτη αθλητική διοργάνωση αποδεικνύεται πως δεν βρίσκεται στο απυρόβλητο των γεωπολιτικών τεκταινόμενων.

Η πολιτική μοιραία βρήκε «παραθυράκι» μέσα από απερίφραστα λόγια και συναισθήματα παικτών και παρεισέφρησε σε ένα θεσμό παραδοσιακά πολιτικά «απαθή».

Οι Ουκρανοί τενίστες, εν μέσω της ρωσικής εισβολής στη χώρα τους που ήδη μετρά 15 μήνες, απηύθυναν έκκληση για εντατικοποίηση του δημόσιου διαλόγου για το θέμα, ενώ ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε «βουτιά» στα νερά της γεωπολιτικής αναφερόμενος στα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στο Κόσοβο.

«Το Κόσοβο είναι η καρδιά της Σερβίας. Σταματήστε τη βία» έγραψε στον φακό της κάμερας.

Djokovic wrote “Kosovo is the heart of Serbia! Stop violence” on the camera after his win today at #RG23 as tensions flare up anew in the region.

Η διοργάνωση άνοιξε με τους θεατές να αποδοκιμάζουν τη Μάρτα Κόστιουκ από την Ουκρανία, η οποία, στο τέλος του αγώνα με την Αρίνα Σαμπαλένκα από τη Λευκορωσία αρνήθηκε να της δώσει το χέρι, όπως συνηθίζεται.

🎾Ukrainian tennis player Marta Kostiuk refused to shake hands with her opponent after her match with Belarusian Aryna Sabalenka in the first round of the #FrenchOpen. Part of the audience greeted the act with applause, and part of them booed, Tribuna reported. pic.twitter.com/Fl74hqq8nw

— KyivPost (@KyivPost) May 28, 2023