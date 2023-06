Ο Τζόκοβιτς νίκησε τον λαβωμένο Αλκαράθ και προκρίθηκε στον τελικό

Στον τελικό του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς ο οποίος επικράτησε 3-1 σετ του Κάρλος Αλκαράθ.

Ο Ισπανός τενίστας αγωνίστηκε τραυματίας στα τελευταία δύο σετ.

Στον τελικό (11/06, 16.00) ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στον Ρουντ και τον Ζβέρεφ.

Never doubt Novak 💪🇷🇸@DjokerNole gets the better of Alcaraz 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 to reach a 34th Grand Slam final.#RolandGarros pic.twitter.com/fefJZKKMxn

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2023