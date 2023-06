Ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση στον τέταρτο τελικό του ΝΒΑ

Ο Ιρλανδός πρωταθλητής πολεμικών τεχνών, Κόνορ ΜακΓκρέγκορ κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση στη διάρκεια των τελικών του ΝΒΑ στο Μαϊάμι.

Σε νομικό έγγραφο όπου περιγράφονται οι κατηγορίες, αναφέρεται ότι η φερόμενη επίθεση έλαβε χώρα σε μια τουαλέτα του Kaseya Center.

Σύμφωνα με την Αριελ Μίτσελ, δικηγόρο της καταγγέλλουσας, η πελάτισσά της βρισκόταν στο γήπεδο για να παρακολουθήσει το Game 4 των Νάγκετς κόντρα στους Χιτ, στις 9 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τη γυναίκα δια της βίας έσυραν οι σωματοφύλακες του 34χρονου στις ανδρικές τουαλέτες όπου της επιτέθηκε σεξουαλικά ο ΜακΓκρέγκορ.

